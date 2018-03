Elezioni: M5s Puglia oltre 44%

(ANSA) - BARI, 5 MAR - E' dilagante in Puglia l'affermazione del M5s che si avvia a conquistare 23 dei 24 collegi uninominali (16 alla Camera e 8 al Senato), e che al momento, con 3.600 sezioni scrutinate su 4.026, ha raggiunto il 44,4% dei voti. Con 12 punti percentuali in meno, la coalizione di centrodestra ottiene il 32,2% doppiando il centrosinistra che si ferma al 16%. Di molto staccata la formazione di Liberi e Uguali che ottiene solo il 3,6%.

Il M5S è quindi primo partito incontrastato in Puglia, mentre il secondo è Forza Italia che arriva quasi al 20%. Solo terzo il Pd con il 13.5%. Significativa è l'affermazione della Lega che nella regione attiene una percentuale che supera il 6%.