Elezioni: Fitto, risultato al di sotto delle aspettative

(ANSA) ROMA, 5 FEB - "E' stato un risultato elettorale al di sotto delle aspettative, siamo comunque soddisfatti di aver contribuito ad essere nella coalizione che ha avuto miglior successo. Il risultato fa parte del contesto più generale con un consenso che ha determinato una vittoria per il Movimento Cinque Stelle. Comunque il centrodestra viene fuori come coalizione più forte. Poi partendo dagli amici eletti negli uninominali, 8,4 alla Camera e 4 al Senato, vogliamo ripartire col percorso fatto, per poter proseguire sulla linea indicata e dare il nostro contributo". Così Raffaele Fitto leader di Noi con l'Italia Udc in conferenza stampa. (ANSA)