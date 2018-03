Elezioni: Lega, in Puglia noi pronti a trainare centrodestra

(ANSA) - BARI, 05 MAR - "La Lega c'è ed è pronta a trainare il centrodestra anche in Puglia". Lo sostiene Rossano Sasso, segretario regionale della Lega-Salvini Premier in Puglia, commentando "la storica affermazione della Lega anche in Puglia dove, quando mancano ancora 300 sezioni da scrutinare, ben 120 mila pugliesi hanno deciso di votare per Matteo Salvini". Il M5S è primo partito incontrastato in Puglia, mentre il secondo è Forza Italia che arriva quasi al 20%. Terzo il Pd con il 13.5%. La Lega nella regione ottiene una percentuale che supera il 6%. Secondo Sasso "sono state premiate le battaglie storiche della Lega, dalla Flat tax alla legittima difesa, dal mettere prima gli italiani alla valorizzazione delle autonomie".

"Siamo il primo partito del centrodestra in Italia ed il secondo in Puglia, dove - dice Sasso - urge una riflessione unitaria, affinché ci si possa preparare nel migliore dei modi alle prossime imminenti sfide amministrative". "Una cosa è certa: il centrodestra in Puglia - conclude - non sarà più quello di prima.Bisogna voltare pagina,essere più vicini al popolo"(ANSA).