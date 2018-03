Pd: Bellanova, in Puglia avversari anche nel nostro partito

(ANSA) - BARI, 5 MAR - "Molti di noi in Puglia, parlo anche a titolo personale, hanno avuto di fronte non solo i naturali avversari politici ma anche - a volte soprattutto - esponenti del proprio partito. Il che non solo non ha aiutato per niente il nostro lavoro danneggiandolo ma ha disorientato pesantemente il nostro elettorato". Lo afferma il viceministro uscente Teresa Bellanova (Pd) sconfitta nel collegio salentino di Nardò da Barbara Lezzi che ha trionfato nelle fila del Movimento 5 Stelle anche su Massimo D'Alema (LeU). "Il Pd - aggiunge Bellanova - non è un partito a scala regionale né si può essere un Pd a Roma e un altro a Santa Maria di Leuca o a Bari e, io per prima, nei panni di un normale cittadino mi sarei chiesta in quale confusione mentale si trovasse una classe dirigente per arrivare a tanto. A maggior ragione se quella stessa classe dirigente, a pochi giorni dal voto, invece di sostenere il Pd auspicava che a rappresentare il Salento e la Puglia in Senato fosse il candidato di Leu. Nonostante questo, il nostro dato nel Collegio Nardò-Casarano è in linea con quello nazionale".(ANSA).