Recuperate 4 statue rubate in chiesa nel padovano nel 2005

(ANSA) - PADOVA, 27 GEN - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno restituito alla Diocesi di Padova quattro statue del '700 che erano state rubate dalla chiesa di San Giovanni Battista di Ospedaletto Euganeo (Padova), il 20 aprile del 2005. Si tratta della raffigurazione di San Paolo, San Pietro, una figura allegorica della Religione e una della Carità. Due di queste opere sono state acquisite da un esperto d'arte che ha avvisato Andrea Nante, direttore del museo diocesano, in quanto le stesse opere si trovano raffigurate in un sito internet in cui si possono trovare buona parte dei quadri , affreschi , statue e opere culturali della Diocesi di Padova. Da questa segnalazione, fornita dal Museo, i carabinieri specializzati nel ritrovamento di beni culturali sono risaliti alla casa d'aste laziale che aveva rivenduto le statue, e da lì sono arrivati al venditore che le aveva messe in commercio, un antiquario romano che è stato denunciato per ricettazione.

Grazie alle investigazioni si è giunti anche a rintracciare le altre statue e a ricomporre il quartetto trafugato da Ospedaletto. (ANSA).