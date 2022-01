Sci:Sofia Goggia vince discesa Cortina, 17/o successo carriera

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 22 GEN - Una strepitosa Sofia Goggia dopo il successo del 2018 e' tornata a vincere la discesa di cdm di Cortina d'Ampezzo sulla classica pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1.06.98. Il tutto, con trenta secondi di gara in meno del consueto, su un tracciato accorciato con partenza ribassata al rifugio Duca d'Aosta per vento in quota.

Sofia - 17/a vittoria in carriera e quinta stagionale con un successo anche in superG - ha commesso due gravi errori ma e' riuscita comunque sempre a rimanere velocissima ed a recuperare pur su un tracciato cosi' corto . Sul podio con lei l'austriaca Ramona Siebenhofer in 1.07.18 e la ceca Ester Ledecka in 1.07.24.

Per L'Italia ci sono poi - ex aequo in 1.08.08 - Elena Curtoni e Nadia Delago in 14/a posizione . Segue al 17/o posto una arrabbiatissima Federica Brignone, vittima a sua una volta di un erroraccio che l'ha praticamente fermata, che ha chiuso in 1.08.16. Poi ci sono Nadia Delago in 1.08.22 e piu' indietro Francesca Marsaglia in 1.09.00 e Marta Bassino in 1.09.84 Domani a Cortina tocca al superG: ancora una grande occasione per Sofia Goggia e le azzurre. (ANSA).