Ucciso con una coltellata, fermato presunto omicida, indagini Carabinieri e Polizia

Un uomo di 30 anni è stato fermato per l'uccisione di un 32enne, trovato stamane a Villafranca Padovana intorno alle 6.30, con una profonda ferita ad un fianco, prodotta con un coltello.

Secondo quanto si è appreso, il corpo è stato visto da un residente che ha dato l'allarme, al 112. Mentre i Carabinieri giungevano sul posto, l'aggressore si è dato alla fuga e i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine. Un ispettore di polizia che abita nello stesso quartiere si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il presunto killer tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l'equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto il presunto omicida seminascosto in una siepe, l'ha inseguito e raggiunto.

L'attività di indagine, condotta congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, sta proseguendo per l'esatta definizione del delitto e per accertare le responsabilità del fermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA