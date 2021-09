Prosecco: Tzitzikostas, non indurre in errore i consumatori

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - "L'Unione europea ha le sue regole" ma ci dovrebbero essere "azioni per non indurre in errore i consumatori. Questa è la priorità assoluta per l'Europa e sono sicuro anche per l'Italia". Lo ha detto il presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, Apostolos Tzitzikostas, a margine di un incontro oggi a Trieste con il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, durante il quale si è discusso dello scontro tra Prosecco e Prosek.

"Il Prosecco è il vino che porto nel mio cuore ed è molto tipico di questa regione", ha aggiunto Tzitzikostas, ricordando poi che in Grecia c'è "lo stesso problema con il formaggio Feta". (ANSA).