Tram Padova, si monta 'avambecco' nuovo ponte sul Bacchiglione

Inizia a svelarsi il nuovo ponte della futura linea Sir3 del tram di Padova, che attraverserà il canale Scaricatore (Bacchiglione) per raggiungere il quartiere di Voltabarozzo. Oggi è comparso il primo scheletro d'acciaio dell'avambecco - pesante 100 tonnellate - che servirà a traslare in occasione del varo il ponte per il tram, lungo 95 metri: 30 metri più del ponte viario di Voltabarozzo a fianco del quale scorrerà la nuova maxi-passerella. Oltre alle rotaie del Sir3, la struttura ospiterà anche una via ciclabile (separando così il percorso bici/auto). Il varo sul fiume è previsto tra luglio e agosto prossimi. I lavori della nuova tratta di 5,5 chilometri del sistema Smart - che unirà la stazione ferroviaria al quartiere sud-.est della città - dovrebbero terminare entro il 2025.

Insieme all'altra linea, la Sir2 - sulla direttrice est-ovest - della quale sono già aperti i cantieri, il sistema Smart di Padova trasporterà a regime fino a 12.000 persone all'ora nei momenti di punta, e fino a 144.000 persone al giorno con 450 corse quotidiane.



