G7, scontri tra polizia e manifestanti a Venezia

Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati poco fa a Venezia in occasione della protesta dei centri sociali del Nordest contro la riunione del G7 della Giustizia. In città sono giunti dal Veneto e dalle regioni vicine circa 200 manifestanti. Il corteo ha cercato di avvicinarsi alla sede dell'incontro e qui ci sono state alcune cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine, per impedire lo sfondamento della zona preclusa.

Terminati pochi minuti di tensione, il corteo è indietreggiato, raggiungendo il piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove la manifestazione si è sciolta.





