Paralimpiadi: 4/o oro Italia, è di Raimondi nei 100 rana

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Stefano Raimondi ha vinto la finale dei 100 rana di nuoto categoria Sb9 alle Paralimpiadi di Tokyo.

Quello del 23enne di Verona è il quarto oro dell'Italia a questi Giochi, oltre che la nona medaglia.

"Non ci sono parole - commenta il presidente del Veneto Luca Zaia - per festeggiare adeguatamente questo trionfo, perché la storia di Stefano è di quelle che potrebbe fare da sceneggiatura per un film". Raimondi "era un vincente, sul podio nel nuoto fin da giovanissimo, talento autentico con una grande carriera davanti a se. Finché un incidente in moto non ha cambiato i suoi sogni in incubi. Stefano pensa che sia tutto finito, ma grazie alla spinta e al sostegno dei suoi genitori rientra in piscina e si riprende dallo shock emotivo". (ANSA).