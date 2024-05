Giulia Cecchettin il 5 maggio avrebbe compiuto 23 anni

"Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto". Sono le parole che Elena Cecchettin ha affidato ai social per ricordare la sorella Giulia, la studentessa di Vogonovo uccisa dall'ex Filippo Turetta, che il 5 maggio avrebbe compiuto 23 anni. Elena ha voluto scrivere su una foto in bianco e nero del volto in primo piano della sorella.

Anche lo zio Andrea Camerotto ieri ha dedicato alla nipote un lungo messaggio in rete: "Cara Giulia, avrei dovuto pensare che regalino farti per il tuo compleanno e, come sempre sarei tornato a darti una mancetta che tu, come i tuoi genitori ti hanno insegnato, avresti speso con parsimonia per lo studio o per i tuoi svaghi. Stellina, mi sono reso conto che sei stata un regalo. Ci hai regalato sorrisi, bontà, altruismo, intelligenza e delicatezza e molto altro.. Ciao, salutami tanto la mamma…".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA