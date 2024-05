Picchia e minaccia la compagna, 41enne arrestato nel Padovano

I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un 41enne italiano, già noto alle forze dell'ordine.

I fatti si sono verificati nel corso della serata di ieri a Saonara, quando è giunta al 112 una richiesta d'intervento da parte di una 32enne del posto. La lite, nata per futili motivi, è risultata essere stata l'ennesima di una lunga serie, mai denunciate dalla donna alle forze dell'ordine.

In particolare l'uomo, dopo aver minacciato e offeso la vittima, l'ha colpita ripetutamente al volto ed al corpo, arrivando a prendere a botte con schiaffi al volto ed alla tempia anche il figlio minore, intervenuto per proteggere la mamma. I carabinieri hanno trovato l'uomo nei pressi dell'abitazione in attesa della pattuglia.

Alla madre e al figlio, trasportati presso il vicino ospedale, sono stati riscontrati contusioni multiple e trauma cranico. L'aggressore è stato portato nel carcere di Padova.





