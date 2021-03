Bozza dl, concorso idee per navi crociera fuori da Venezia

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Un concorso di idee per realizzare punti di attracco per le navi da crociera fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. E' quanto prevede la bozza del decreto legge atteso oggi sul tavolo del Cdm.

"L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni" dall'entrata in vigore del decreto, "procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi" per "l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica" per realizzare e gestire punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Sono stanziati 2,2 milioni per il 2021. (ANSA).