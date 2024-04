Il Papa, 'Venezia come i giovani, splendida e fragile'

Il Papa parla di Venezia e la definisce "bella ma delicata". Nel discorso ai giovani Papa Francesco ha detto: "Dio sa che, oltre a essere belli, siamo fragili, e le due cose vanno insieme: un po' come Venezia che è splendida e delicata al tempo stesso. Cioè è bella e delicata, ha qualche fragilità che deve essere curata".

Poi un nuovo passaggio sulla città lagunare, quando ha chiesto ai giovani di andare "controcorrente". "Proprio Venezia ci dice che solo remando con costanza si va lontano. Se voi siete cittadini veneziani imparate a remare con costanza per andare lontano. Certo, per remare occorre regolarità; ma la costanza premia, anche se costa fatica. Dunque, ragazzi, questo è alzarsi: lasciarsi prendere per mano da Dio per camminare insieme", ha concluso il Papa.



