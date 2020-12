Covid: Veneto, + 4.211 contagi e 107 morti

(ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - Sono 4.211 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 209.220, quello dei morti a 5.268. Cala la pressione sugli ospedali. Il dato dei ricoverati nei reparti non critici è sceso a 2.933 (-20), quello dei malati Covid nelle terapie intensive a 365 (- 13) . Gli attuali positivi sono però in aumento: 98.014 contro i 95.779 di ieri (+ 2.235). (ANSA).