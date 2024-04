Sequestrati 1800 prodotti cosmetici in supermercati vicentini

Oltre 1.800 cosmetici potenzialmente cancerogeni e prodotti alimentari scaduti o non sicuri, con la denuncia di 5 persone sono il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza nei controlli in vari punti vendita nel Vicentino, di una catena di supermercati operante nella grande distribuzione.

Le fiamme gialle del capoluogo berico, di Bassano del Grappa, di Arzignano e di Thiene hanno sottoposto a sequestro gli articoli risultati non conformi alle disposizioni normative finalizzate a tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori ed hanno comminato sanzioni amministrative per circa 20 mila euro. In ciascuno dei punti vendita (in uno dei quali è stato richiesto l'ausilio del Sian dell'Ulss 7 Pedemontana) sono stati anche controllati altri prodotti esposti nelle corsie. I cinque denunciati, che risultano essere i responsabili di ciascun punto vendita, sono stati deferiti alla Procura di Vicenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA