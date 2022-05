Torna appuntamento con Start cup Piemonte-Vda

Torna l'appuntamento con "Start Cup Piemonte-Valle d'Aosta", la competizione che premia i più promettenti progetti innovativi nelle categorie Industrial, Life Science, ICT, Cleantech & Energy, Turismo e Industria Culturale e Creativa. L'iniziativa si rivolge a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, hanno da proporre una startup nuova e originale, indipendentemente dallo stadio di sviluppo.

La partecipazione al concorso, giunto alla 18/a edizione, è gratuita e aperta a persone fisiche e titolari di imprese con l'obiettivo di avviare una nuova attività imprenditoriale. "E' importante proporre anche quest'anno il premio speciale della Valle d'Aosta - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro, Luigi Bertschy - in quanto la nascita di startup innovative con elevate competenze professionali e con forti potenzialità di crescita fa parte della strategia di sviluppo economico del nostro territorio. Auspico un'ampia partecipazione e un apporto significativo di idee innovative che possa contribuire ad avviare nuove imprese anche nelle nostre Pépinières".

Il montepremi complessivo del concorso è di 60 mila euro: per il primo classificato è previsto un premio di 10 mila euro, di 7.500 euro per il secondo e di 5 mila euro per il terzo. A questi si aggiunge il premio speciale Valle d'Aosta di 7.500 euro, offerto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e destinato al miglior Business Plan che insedi l'impresa nella Pépinière d'Entreprises di Aosta o di Pont-Saint-Martin. Il termine di presentazione delle domande scade il 20 giugno 2022.