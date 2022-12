Ospedale Livorno testa cura sperimentale per seno

(ANSA) - LIVORNO, 21 DIC - Il farmaco Trastuzumab Deruxtecan che ha cambiato il modo di trattare il tumore della mammella metastatico Her2-neu iperespresso, è a disposizione dell'oncologia medica dell'ospedale di Livorno nell'ambito di una sperimentazione clinica rivolta alle pazienti con diagnosi di malattia oncologica al seno in fase iniziale. Lo rende noto l'Asl Toscana nord ovest, precisando che il medicinale appartiene "a quei farmaci che legano il chemioterapico (in questo caso il Deruxtecan) a un anticorpo (il Trastuzumab) per riuscire a ottimizzare l'efficacia del trattamento stesso in quei pazienti che esprimono sulle membrane cellulari sulle cellule tumorali il recettore Her-2-neu a cui si lega l'anticorpo".

"Il nostro centro - spiega l'oncologo livornese Luigi Coltelli, coordinatore del gruppo aziendale che si occupa di terapia medica per questa patologia - è coordinatore a livello nazionale dello studio di fase III International Destiny Breast 11 rivolto a particolari pazienti, ovvero quelle definite tecnicamente come candidate a chemioterapia primaria per tumore della mammella iperesprimenti Her2-neu. Grazie a questa opportunità possiamo utilizzare il farmaco, in modalità random, anche in fase preoperatoria, cosa che non è ancora possibile nei centri che non sono sede della sperimentazione. Solo i risultati finali ci diranno se il nuovo trattamento è migliore rispetto alla terapia standard, ma gli ultimi studi sembrano delinearlo come farmaco estremamente promettente per quel tipo di tumore".

I dati secondo l'oncologo "hanno dimostrato un vantaggio in sopravvivenza con una riduzione del rischio di morte di oltre il 30% a 2 anni nelle pazienti con malattia in stadio avanzato, rispetto alla migliore terapia attualmente prescrivibile".

(ANSA).