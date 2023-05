Violoncellista Ernst Reijseger in concerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - In occasione dell'ottava edizione di Secret Florence, tra i progetti dell'Estate Fiorentina, Musicus Concentus apre il 6 giugno le porte del chiostro del convento di piazza del Carmine per un concerto del violoncellista olandese Ernst Reijseger. Il musicista sarà protagonista di un cello solo.

All'età di 20 anni Ernst Reijseger abbandona gli studi classici e si dedica alla musica improvvisata: cresciuto nella grande Icp Orchestra di Misha Mengelberg, ha suonato con una miriade di musicisti tra cui Gerry Hemingway, Louis Sclavis, Trilok Gurtu, Franco D'Andrea, Uri Caine, Yo Yo Ma, Giovanni Sollima e Nana Vasconcelos, attraversando più volte i confini tra musica classica, world e jazz. In particolare, ha imperversato negli anni Novanta con il trio Clusone (insieme a Michael Moore e Han Bennink), autore di "leggendarie performance nei festival jazz in tutta Europa". Di grande importanza e valore artistico, l'ultra decennale collaborazione con il regista tedesco Werner Herzog, per il quale Reijseger ha composto le colonne sonore di film come The White Diamond, The Wild Blue Yonder e Cave of Forgotten Dreams. (ANSA).