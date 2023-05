Nicoletta Fabio, 'sarò sindaco di tutti a Siena'

(ANSA) - SIENA, 29 MAG - "Sarò il sindaco di tutti, compreso di chi non è andato a votare o di chi ha fatto scelte elettorali diverse". Queste le prime parole da sindaca di Siena per Nicoletta Fabio, che correva per il centrodestra. "Sono felice e orgogliosa, spero di riuscire a creare una Siena coesa, saggia, che sappia sfruttare le sue potenzialità e che possa rinascere e dare un futuro ai giovani" ha aggiunto Fabio che ha poi sottolineato: "La coesione del centrodestra è stata determinante fin dal primo turno e la presenza fisica del Governo ha giocato senza dubbio un ruolo importante".

"Chiamatemi sindaco, non per una questione di genere ma per una questione istituzionale" ha concluso Fabio. (ANSA).