Empoli fa 1-1 al 96', per Verona salvezza è thrilling

Lo sloveno Petar Stojanovic manda il Verona all'inferno. La rete di Gaich porta il Verona a un passo dalla salvezza, ma il diagonale di destro del neoentrato empolese zittisce il Bentegodi e firma un pareggio che serve all'Hellas solo per affiancare lo Spezia in vista dei 90' finali. Nel turno conclusivo il Verona farà visita al Milan, lo Spezia sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Succede tutto nel secondo tempo: al 16' Gaich porta in vantaggio in vantaggio i padroni di casa, al 51' Stojanovic firma il gol del pareggio dell'Empoli. Finisce 1-1