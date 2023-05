Furti: 2 denunciati per 'spaccate' con tombino a Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 MAG - La polizia ha denunciato a Viareggio (Lucca) due italiani per furto aggravato continuato in concorso. Sono accusati di due colpi messi a segno la notte scorsa sfondando le vetrine di negozi usando un tombino stradale. Nel mirino una farmacia in via Aurelia nord e una macelleria in via Puccini. Il proprietario della seconda ha dato l'allarme intorno alle 5 segnalando l'attacco alla sua attività commerciale. Equipaggi delle Volanti del commissariato hanno bloccato nelle vicinanze un 36enne di Pietrasanta e un 44enne di Viareggio. Dalle videoregistrazioni gli agenti hanno riconosciuti i due. Oltre ai generi alimentari rubati in macelleria, venivano trovati in possesso di circa 50 euro in monete e di 320 euro in banconote, una somma che insospettiva gli agenti i quali hanno subito ricollegato tale denaro ad un altro furto avvenuto in precedenza, sempre nella nottata a una farmacia.

I due venivano quindi portati in commissariato dove sono stati denunciati alla procura. Uno è stato segnalato all'autorità giudiziaria come contravventore al foglio di via obbligatorio dal Comune di Viareggio, provvedimento che risale a un anno fa. Le indagini proseguono. Ci sono stati altri furti con analoga modalità nei giorni scorsi.

Inoltre, sempre la notte scorsa è stata denunciata alle forze dell'ordine un'altra 'spaccata' a Viareggio, a un negozio in Passeggiata dove sono state rubate borse di valore. Due uomini a bordo di una Bmw hanno sfondato la vetrina intorno alle 4 del mattino. Sul posto sono giunti i carabinieri ma dei malviventi non c'era traccia. Secondo ricostruzioni, i ladri hanno prima forzato la porta di ingresso - che ha riportato notevoli danni - e poi hanno invece pensato di sfondare direttamente la vetrina principale schiantandosi con l'auto contro. L'urto ha sbalzato il bancone. Ancora da quantificare il bottino. Le indagini sono in corso. (ANSA).