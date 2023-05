Calcio: la Fiorentina ospita la Roma pensando alla Conference

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Domani contro la Roma per smaltire la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter ma anche pensando alla finale di Conference League del prossimo 7 giugno a Praga contro gli inglesi del West Ham. Domani la Fiorentina giocherà la sua ultima partita stagionale all'Artemio Franchi (al termine della stagione la squadra viola avrà giocato in totale 60 partite, un record per il calcio italiano) e davanti al proprio pubblico vuol finire bene, anche pensando un po' alla classifica visto che matematicamente c'è ancora una flebile possibilità di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione.

Il morale è alto: è difficile buttar giù l'amarezza di non aver conquistato la Coppa Italia ma c'è la consapevolezza di aver messo in seria difficoltà l'Inter. Da questa situazione, Vincenzo Italiano, come sempre, chiederà il massimo dai suoi giocatori ma chiaramente, visto il finale di stagione e la finale di Conference che si avvicina, è probabile che contro la Roma di Mourinho cambierà molti giocatori nell' undici iniziale.

Una decisione sarà presa domani mattina.

Per l'ultima gara della stagione al Franchi la Fiorentina giocherà con la nuova maglia viola 2023-24 e presentata oggi: la nuova Kappa Kombat Pro 2024 con un design ispirato al Giglio di Firenze. La trama è un intreccio di gigli concatenati tra loro, con una grafica tono su tono, che creano un effetto simil DNA di chi ama i colori viola. Sul lato interno del colletto, sono invece riportati 13 gigli come nella precedente collezione e un rinnovato omaggio al dodicesimo uomo e a Davide Astori, capitano per sempre. (ANSA).