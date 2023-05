Amitav Ghosh, 'la difesa dell'ambiente è il tema più urgente'

(ANSA) - PISTOIA, 26 MAG - "In questo momento credo non ci sia questione più pressante, più urgente, delle tematiche legate alla giustizia climatica e alla difesa dell'ambiente, con quello che vediamo succedere intorno a noi, che voi state vedendo in Emilia Romagna e altrove in Italia, dove le popolazioni stanno subendo terribili alluvioni e bombe d'acqua, come abbiamo visto in queste due settimane". Lo ha detto oggi a Pistoia Amitav Ghosh, scrittore e antropologo indiano, da sempre attento alle tematiche legate difesa dell'ambiente. Ghosh è il vincitore della sesta edizione del premio Dialoghi di Pistoia assegnato ogni anno a una figura del mondo culturale che, con il proprio pensiero e lavoro, testimonia la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane e contribuisce a migliorare lo scambio interculturale in Italia e nel mondo. Il tema dell'edizione di quest'anno dei Dialoghi, festival di antropologia del contemporaneo che ha preso il via oggi nella città toscana, promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, è 'Umani e non umani. Noi siamo natura'. "Questi disastri a cui stiamo assistendo - ha aggiunto Ghosh - testimoniano il fatto che non c'è tema più importante e mi rallegra e mi rincuora venire a sapere che secondo alcuni sondaggi ormai il 75% degli italiani ha le idee chiare su questo tema: pensano che quella del cambiamento climatico sia la questione più importante e urgente da affrontare". (ANSA).