Maltempo:Nardella,in alto Mugello salite a 50 le frane in strada

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "Nuovi sopralluoghi dei tecnici della Città metropolitana nell'alto Mugello. Il numero delle frane rilevate è salito a circa 50 su tutta la viabilità provinciale. Interessato anche il territorio di Londa. La protezione civile ha liberato alcune strade per consentire accesso ai mezzi di soccorso e di utilità pubblica".Lo scrive sui social Dario Nardella, anche sindaco della Città metropolitana di Firenze, spiegando che "dalla prossima settimana inizieranno i primi lavori in somma urgenza sulle strade a partire dalla Sr 302".

Intanto, si rileva, migliorano le previsioni per il meteo di domani ma "si raccomanda come sempre massima attenzione alla viabilità e alla segnaletica e si ricorda che è severamente vietato imboccare strade dove sono segnalate frane e divieti di accesso". (ANSA).