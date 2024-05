Premio David Sassoli, vincono i temi ambientali

Il premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, alla sua prima edizione, è stato assegnato agli autori di due servizi e articoli dedicati a temi relativi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Lo annuncia, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra il 3 maggio, la Pro Loco di Galciana (Prato), che ha fondato ed organizza il premio intitolato all'ex giornalista ed ex presidente del Parlamento europeo. Il riconoscimento è riservato a giornalisti under 40 e tema della prima edizione era 'L'Europa e i territori'. Galciana è una frazione del comune di Prato di cui è originaria una parte della famiglia di Sassoli e dove ha trascorso lunghi periodi da bambino e adolescente.

Per la sezione radio-tv e premio assoluto (1.500 euro complessivi) la giuria ha scelto il servizio di Cecilia Andrea Bacci dedicato alla vicenda del Lago Bianco, andato in onda su Indovina chi viene a cena, programma di Rai approfondimenti. Il servizio tratta dei danni ambientali conseguenti la realizzazione di piste per i mondiali di sci in Valtellina con distruzione di un bosco protetto da direttiva Ue. E della successiva distruzione del lago Bianco per alimentare l'innevamento artificiale. Per la sezione web, il premio da 500 euro è stato assegnato ad Alberto Alessi che ha portato alla luce sul sito LumsaNews.it la vicenda di Berceto, borgo di duemila anime fra i boschi dell'Appennino parmense che si e aggiudicato un bando dell'Unione Europea per realizzare un impianto per la produzione di energia sostenibile, alimentato con potature di alberi. La giuria ha poi attribuito la menzione per i giornalisti Salvatore Catalano per un servizio tv su Pnrr e riforestazione e Simone Matteis per un articolo web sulle lauree europee. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 7 settembre a Galciana.



