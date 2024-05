L'esploratore Da Verrazzano con Marcoré e Pedersoli Jr

Tra gli esploratori è forse tra i meno celebrati, anche se New York, oltre a festeggiarlo ogni 17 aprile, gli ha dedicato uno dei ponti più rinomati della Grande Mela, quello che collega Brooklyn e Staten Island. Ma Giovanni da Verrazzano, il navigatore fiorentino che il 17 aprile 1524 approdò per la prima volta nella baia di New York, per lungo tempo non ha ricevuto il riconoscimento meritato e solo negli anni Cinquanta e Sessanta venne riconosciuto come primo scopritore della zona, e gli fu dedicato il Verrazzano Narrows Bridge. Ora, in occasione del 500/o anniversario dell'arrivo alla Baia di New York, martedì 7 maggio in seconda serata su Rai3 andrà in onda alle 23.00 il docufilm "Giovanni Da Verrazzano.

Dal Rinascimento a New York City". Il documentario, prodotto da Beaver Lake Pictures in collaborazione con Rai Documentari, ideato e scritto da Alan Friedman e Giuseppe Pedersoli - figlio dell'attore Bud Spencer - e diretto da quest'ultimo, racconta la vita dell'esploratore italiano. Il narratore è l'attore Neri Marcorè, mentre Carlo Pedersoli Jr, il nipote di Bud Spencer, debutta in Rai nel ruolo di Giovanni da Verrazzano.

La versione inglese del film, che è stato girato in due lingue, ha già fatto il suo debutto, proprio il 17 aprile, alla Paley Media Center a New York, grazie alla collaborazione con la National Italian American Foundation (Niaf), l'Istituto Italiano di Cultura, la Struttura Missione Anniversari Nazionali della Presidenza del Consiglio, e Stefano Ricci Spa. Frutto del lavoro dell'archivista fiorentino Marco Calafati, il docufilm rivela per la prima volta su pellicola i documenti originali riguardanti il prestito di marzo 1523 dalla Banca Gondi, rinvenuti negli archivi della famiglia. Queste pagine confermano l'investimento di 700 scudi nella spedizione di da Verrazzano: un finanziamento iniziale che, insieme alle personali intercessioni di Antonio Gondi, si rivelò decisivo nell'ottenere l'approvazione del viaggio da parte del Re di Francia Francesco I. "Vorrei ringraziare tutte le istituzioni pubbliche, italiane e americane, che si sono unite per questo bellissimo progetto," ha dichiarato Alan Friedman, co-autore e produttore esecutivo.

Randa Eid, la presidente della non-profit Amici della Cultura e della Storia (Acsi) di Firenze, ha voluto ingraziare tutti gli sponsor a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale e in particolare il comandante dell'Istituto Geografico Militare, Igm, il generale Massimo Panizzi, per la collaborazione nell'inaugurazione della mostra sulla cartografia che l'Igm ha aperto la mattina del 24 aprile, e che rimarrà fino al 31 maggio. Acsi, che ha ideato il progetto sulla vita di Giovanni da Verrazzano, ha detto che presto annuncerà i dettagli anche di un bando per le scuole elementari, medie e superiori legato alla vita di Giovanni da Verrazzano.



