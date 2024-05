Aeroporti Firenze e Pisa, a aprile nuovo record passeggeri

Nuovo record nel mese di aprile per gli aeroporti di Firenze e Pisa: sono stati oltre 810.000 i passeggeri complessivamente transitati nei due scali, con un aumento del 12% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Un risultato, spiega Toscana aeroporti, "principalmente dovuto all'incremento del 10,2% dei movimenti totali dei voli passeggeri, che ha compensato la leggera diminuzione (-0,4%) del load factor, attestatosi all'82,9%". Complessivamente, nei primi quattro mesi dell'anno sono stati registrati circa 2,3 milioni di passeggeri, mostrando un aumento del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

In particolare, si spiega da Ta, all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze aprile 2024 è stato il miglior aprile di sempre, con quasi 319.000 passeggeri, più 19,5% rispetto all'anno precedente. Sono stati registrati aumenti sia dei movimenti dei voli (+7,6% rispetto al 2023) che del load factor (+0,3 punti percentuali, pari al 79,2%). Nel mese di aprile, il traffico nazionale di linea è cresciuto del 54,9%, mentre quello internazionale è aumentato del 15,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Le cinque destinazioni più popolari dall'aeroporto di Firenze ad aprile 2024 sono state Parigi, Amsterdam, Londra, Barcellona e Monaco. Nel complesso, con record raggiunti in ogni singolo mese, l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha totalizzato 944.000 passeggeri nei primi quattro mesi del 2024, con una crescita del 26,5% rispetto all'anno precedente. Aprile da "record" anche all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, con 492.000 passeggeri transitati, pari a un +7,6%. La crescita del 12,9% dei movimenti dei voli passeggeri, si spiega, "ha più che compensato la leggera flessione (-0,5%) del load factor, attestatosi all'85,5%. Il traffico passeggeri di linea internazionale ha mostrato una solida crescita del 13,5%, controbilanciando ampiamente il calo dell'8,8% registrato dalla componente domestica. Le mete più gettonate dai passeggeri sono state Londra, Tirana, Catania, Parigi e Palermo".

Nei primi quattro mesi del 2024, sono transitati quasi 1,4 milioni di passeggeri dall'aeroporto di Pisa, con una crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.



