La città di terracotta, Foiano celebra i Della Robbia

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 19 MAG - La città di terracotta: Foiano della Chiana (Arezzo), celebra l'arte dei Della Robbia con mostre, itinerari ed eventi dedicati a una delle più importanti famiglie di artisti della storia italiana che con la cittadina ebbe un rapporto speciale.

Dal 3 giugno al 30 settembre sarà possibile immergersi nella grandezza dell'arte di questa famiglia attraverso una mostra e una serie di Itinerari Robbiani lungo le strade, le piazze e le chiese di Foiano della Chiana. E ancora convegni, incontri ed eventi che metteranno in relazione la storia centenaria della città e la contemporaneità, come la mostra d'arte Nobilis Materia di Gian Luca Bianco a cura di Massimo Magurano.

Scultori e artisti specializzati nella tecnica della terracotta invetriata, i Della Robbia sono diventati il simbolo delle maioliche colorate, chiamate oggi proprio robbiane.

L'operosa attività dei Della Robbia coprì un lungo arco di tempo, dai primi decenni del Quattrocento secolo fin ben oltre la seconda metà del secolo successivo e Foiano, si ricorda, è stata al centro della loro attività, divenendo la città che, dopo Firenze, custodisce il maggior numero di opere robbiane.

Così la cittadina dell'Aretino ha decretato il 2023 Anno Robbiano e insieme al Mic, alla Regione Toscana, alla Provincia di Arezzo con la collaborazione del Mann e dell'Archivio di Stato di Siena, ha organizzato una mostra evento che si muove tra i tanti luoghi robbiani in città ed opere che arrivano da lontano e che raccontano la magia e lo stupore dell'arte della famiglia Della Robbia.

"Questa mostra - dichiara il sindaco Francesco Sonnati - rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra città e il suo territorio, ma credo anche per l'intera Valdichiana. La famiglia dei Della Robbia ha lasciato tante bellissime opere in varie città della nostra vallata, soprattutto a Foiano.

Rilanciare questo patrimonio sono certo che darà frutti importanti per tutti, sia sotto il profilo culturale che economico e di sviluppo". (ANSA).