Conference: Italiano 'stagione esaltante, vogliamo la ciliegina'

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - "E' stata finora una stagione esaltante, positiva, possiamo e vogliamo aggiungerci la ciliegina". Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando a Basilea la semifinale di ritorno di Conference League in programma domani alle 21 al St.Jacob Park: la Fiorentina per accedere alla finalissima del 7 giugno a Praga dovrà ribaltare la sconfitta per 2-1 sibita all'andata. "Sappiamo l'importanza di questa gara in cui ci giochiamo tanto - ha aggiunto il tecnico viola - Loro sono in vantaggio ma se giocheremo da Fiorentina come dimostrato finora nella competizione europea possiamo giocarcela fino in fondo". 26 i convocati, fra questi anche Cabral che dopo il forfait contro l'Udinese ha smaltito il fastidio al piede ed è a disposizione: ''Arthur è al top della condizione, averlo al 100% per noi è importante'' ha aggiunto Italiano. (ANSA).