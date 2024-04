Ladro assalta negozio di moda ma sveglia abitante, arrestato

Armato di trapano tenta di scassinare la porta della boutique Fendi, ma un 45enne della Serbia è stata arrestato dalla polizia la notte tra il 24 e il 25 aprile IN via Tornabuoni a Firenze. Un residente è stato svegliato dal rumore, intorno alle 2, ed ha chiamato il 112Nue.

Secondo la testimonianza il 45enne avrebbe continuato a operare riuscendo a praticare un foro nella lamiera del portone del negozio ma quando le Volanti della questura sono arrivate non c'era più. Tuttavia dalla sala operativa gli agenti con le telecamere di videosorveglianza pubbliche lo hanno individuato mentre si stava allontanando in monopattino. Il fuggitivo è stato fermato poco dopo in via Sassetti e perquisito. Nello zaino aveva il trapano più cacciaviti, grimaldelli e chiavi inglesi, tutti strumenti da scasso. Per lui è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di tentato furto aggravato.



