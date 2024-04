Avanti facile al Wta di Madrid Jasmine Paolini, n.13 del ranking (nuovo "best" dopo i quarti a Stoccarda) e 12 del seeding: la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana - inserita nella parte bassa del tabellone, quella presieduta da Sabalenka - accede al terzo turno dopo aver sconfitto in due set 6-0, 6-1 Victoria Jimenez Kasintseva di Andorra, 18 anni (è stata n.1 del mondo junior ad appena 14 anni!), n.335 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.





