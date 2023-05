Antologica con 120 fotografie sulla Dolce vita a Pontedera

(ANSA) - PONTEDERA, 12 MAG - Da oggi al 18 giugno il "Palp-Palazzo Pretorio" di Pontedera (Pisa) ospita la mostra "Gli anni della dolce vita," un percorso fotografico ideato e realizzato dalla Fiaf, la Federazione italiana associazioni fotografiche, a cura di Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani. L'evento si svolge con la collaborazione del Comune di Pontedera e il patrocinio della Regione Toscana.

L'ingresso gratuito per un'antologica di grandi autori, 120 fotografie in bianco e nero scattate da alcuni tra i maggiori fotografi italiani tra la fine degli anni '50 e il 1968.

A Pontedera è anche dedicata una sezione della mostra, con scatti della città relativi agli anni Sessanta ma l'allestimento complessivo è suddiviso in tre parti ("La dolce vita", "L'amara vita" e "La nuova vita") e, spiega una nota del Comune, "permette di rivivere, tramite le immagini, pezzi di storia italiana: lo starsystem dell'epoca, con fotografie scattate a Fellini, De Sica e Pasolini, Mastroianni e Sophia Loren, passando negli atelier di alcuni grandi sarti, da fotografi come Garolla, Giancolombo, Palmas, Merisio, Lucas, Secchiaroli, per continuare presentando i cambiamenti nello stile di vita, l'emigrazione dal sud, il lavoro in fabbrica, le periferie delle grandi città, il boom dell'automobile, i divertimenti dei giovani". "La cultura - osserva il sindaco, Matteo Franconi - è uno dei motori di sviluppo del territorio, un volano di crescita per la comunità e un fattore di coesione". (ANSA).