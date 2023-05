Borsa: Milano debole (-0,4%), sprint Banco Bpm, giù Amplifon

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Prosegue in calo la seduta di Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che arretra dello 0,42% a 27.310 punti dopo oltre 2 ore di scambi. Si allarga ulteriormente il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 194,2 punti, mentre il rendimento annuo italiano sale di 3,3 punti al 4,267% e quello tedesco ne guadagna 0,9 al 2,32%. Sul listino accelera ulteriormente Banco Bpm (+5,29%) dopo i conti trimestrali diffusi nella vigilia a Borsa chiusa, che Bper (+2,65%) si prepara ad annunciare in giornata. Pochi gli altri rialzi, limitati a Unipol (+0,63%), Unicredit (+0,6%), Leonardo (+0,43%), Mps (+0,42%), tornata in positivo dopo lo slancio iniziale a seguito della trimestrale e il successivo passaggio in territorio negativo. Resistono sopra lo zero anche Stellantis (+0,16%), Generali (+0,15%) e Intesa (+0,12%).

Sotto pressione Amplifon (-2,98%), Prysmian (-2,2%), Diasorin (-2,19%) e Saipem (-1,36%), che sconta il calo delle quotazioni del greggio (Wti -0,6% a 72,72 dollari al barile) insieme ad Eni (-0,91%). Difficoltà anche per Terna (-1,36%), Interpump (-1,34%), Hera (-1,33%), Enel (-1,31%), Campari (-1,22%) e Moncler (-1,2%). Dimezza il calo Iveco (-0,81%), che ha annunciato l'acquisto del 100% della joint-venture con il produttore di camion elettrici Usa Nikola. (ANSA).