Scrive il nome della compagna su Ponte Vecchio, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Una dedica d'amore per la compagna scritta con un pennarello indelebile su Ponte Vecchio. È quanto accaduto a Firenze: gli agenti di polizia municipale hanno notato due ragazzi sotto le logge del Corridoio Vasariano, sul lato opposto della statua di Benvenuto Cellini e, avvicinandosi, hanno colto sul fatto uno dei due giovani mentre scriveva con un pennarello di colore rosso sul muro del Ponte Vecchio.

I due, si legge in una nota del Comune, sono risultati cittadini albanesi in regola con le norme sull'immigrazione: colui che materialmente ha scritto il nome della compagna è stato denunciato per il reato di imbrattamento di beni culturali e paesaggistici. (ANSA).