Moto contro auto, muore 41enne nell'Empolese

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 29 APR - Un uomo di 41 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 67 Tosco Romagnola all'altezza di Montelupo Fiorentino (Firenze). La vittima è viaggiava in sella a un moto che, secondo quanto ricostruito, si è scontrata con un'auto all'altezza di un incrocio. Ferito anche il conducente della vettura, un 48enne, portato in pronto soccorso a Empoli (Firenze) per accertamenti.

Sul posto era atterrato anche l'elisoccorso Pegaso dopo l'arrivo di due ambulanze del 118, ma tutti i tentativi dei sanitari non sono serviti a salvare la vita dell'uomo. La strada è stata chiusa al traffico da circa le 9 di questa mattina anche per permettere i rilievi da parte della polizia municipale.

(ANSA).