Prorogata all'intera giornata di domani, 2 maggio, l'allerta gialla in corso in Toscana per possibili forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. L'allerta, emessa dalla Protezione civile regionale, interessa tutto il territorio della Toscana.

Possibili anche forti raffiche di vento e grandinate.



