Piogge e rovesci in Toscana, a Firenze poi esce il sole

Piogge e rovesci in molte zone della Toscana durante la mattina dopo le prime ore notturne nuvolose. Sulla regione è in vigore un avviso di protezione civile di allerta gialla. E' piovuto, con precipitazioni regolari - non ci sono al momento segnalazioni di bombe d'acqua o grandinate, e neppure di vento -, in quasi tutte le province, dall'interno alla costa, dalle Apuane, alla Versilia, a Livorno città. Soleggiati invece la Maremma e il litorale da Piombino in giù, fino a tutto il Grossetano. A Firenze e intorno alla città dopo una pioggia duratura e intensa di quasi due ore ore, da mezzogiorno in poi il cielo si è rischiarato ed è spuntato il sole ma restano nuvole sparse. Durante la precipitazione corsa agli ombrelli, per chi non si era premunito, e consueto aumento della richiesta di passaggi in taxi. Minore comunque l'impatto del meteo sul traffico rispetto ad altre volte poiché la pioggia ha cominciato a scendere quando ormai le lezioni scolastiche erano partite e non c'è stato bisogno di portare i figli scuola in auto.

Nelle città capoluogo, le temperature segnalate dal Lamma vanno dai 12°C di Arezzo, Lucca, Pistoia e Massa, situate ai piedi dell'arco appenninico, fino ai 14°C di Pisa e Siena, ai 15°C di Prato e Livorno, ai 16°C di Firenze, ai 17°C di Grosseto.

L'allerta gialla prosegue tutto il giorno nell'intera regione.





