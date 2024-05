Cade in fosso durante festa in villa, trafitto da tondino ferro

Trafitto a una gamba da un tondino di ferro dopo essere caduto accidentalmente in un fosso nel parco di una villa a San Casciano Val di Pesa, nel Fiorentino, dove era in corso una festa. E' l'incidente, secondo quanto ricostruito, capitato la notte scorsa a un 21enne portato poi in codice rosso all'ospedale di Careggi: da quanto appreso il giovane non sarebbe però grave. Insieme ai sanitari, intervenuti intorno a mezzanotte e 40 minuti, sul luogo si sono recati i vigili del fuoco e, su richiesta di quest'ultimi, anche i carabinieri della stazione di San Casciano.

Nella villa, secondo quanto appunto emerso, era in corso una festa. Il giovane sarebbe uscito nel giardino e sarebbe poi caduto nel fossato, venendo trafitto dal tondino di ferro che poi i vigili del fuoco, intervenuti col personale del distaccamento di San Casciano, hanno provveduto a tagliare con le cesoie. Il 21enne, così liberato, è stato affidato poi al personale sanitario che lo ha trasportato al pronto soccorso per la successiva rimozione assistita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA