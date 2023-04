Incendio in palazzo a Livorno, stabile evacuato, 3 intossicati

(ANSA) - LIVORNO, 29 APR - Un palazzo di quattro piani in via Mastacchi a Livorno è stato evacuato, e tre persone con sintomi da intossicazione da fumo sono state portate a scopo precauzionale al pronto soccorso, a causa di un incendio che è divampato nei sotterranei dell'immobile intorno alle 2.30 della notte scorsa. L'incendio sarebbe scaturito da un quadro elettrico, presumibilmente a causa di un corto circuito. Il fumo che si è sprigionato ha investito il vano scale del palazzo e i vigili del fuoco, con il supporto della polizia e della protezione civile, hanno dovuto evacuare una trentina di condomini.

Dopo aver domato le fiamme i vigili del fuoco hanno poi provveduto ad accertare che non vi fossero problemi strutturali.

A causa del troppo fumo nessuno è potuto rientrare nelle rispettive abitazioni. La protezione civile nel frattempo si è attivata, per trovare una sistemazione temporanea ad alcuni condomini che non hanno potuto trovare sistemazione e sono stati ospitati nella struttura di via dell'Artigianato. (ANSA).