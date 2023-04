In Toscana 226 nuovi casi Covid e un decesso

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Sono 226 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.600.536. Eseguiti 257 tamponi molecolari e 2.186 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,3% è risultato positivo, stabile rispetto a ieri. Purtroppo oggi si registra un nuovo decesso, una donna di 76 anni, residente nella provincia di Firenze e che porta il totale a 11.696.

Calano i ricoverati, sono 185, quattro in meno rispetto a ieri ma di questi sette, quattro in più, si trovano in terapia intensiva. I guariti crescono dello 0,03% (518 persone) e raggiungono quota 1.583.110 (98,9% dei casi totali). Per quanto riguarda l'andamento per provincia Firenze registra 67 casi in più rispetto al giorno precedente, Prato 14, Pistoia 10, Massa Carrara 6, Lucca 28, Pisa 20, Livorno 19, Arezzo 35, Siena 11, Grosseto 14. (ANSA).