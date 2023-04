Ambasciatore del Brasile commemora a Pistoia i caduti 1944-1945

(ANSA) - PISTOIA, 24 APR - "Questo è un giorno molto importante, perché è la dimostrazione dell'amicizia tra Brasile e Italia". Lo ha detto l'ambasciatore brasiliano in Italia Helio Vitor Ramos, stamani a Pistoia alla commemorazione dei caduti brasiliani durante la Seconda guerra mondiale al seguito delle truppe Alleate.

A Pistoia al termine del conflitto furono sepolti 462 soldati e ufficiali nell'unico cimitero brasiliano di guerra in Italia.

Poi, nel 1960, il governo brasiliano decise di riportare in patria le loro spoglie e i caduti furono tumulati a Rio de Janeiro, allora capitale federale. Tuttavia nella città toscana rimase il monumento votivo dove ci sono ancora le lapidi con i nomi dei caduti. Ogni anno vengono ricordati alla presenza delle autorità brasiliane e italiane.

"Oggi - ha aggiunto l'ambasciatore Ramos - in Brasile ci sono 35 milioni di brasiliani con cognome italiano. Questa è la grande dimostrazione che il legame tra i due Paesi è qualcosa di unico nel mondo. Qui in Italia, nel 1944 vennero 25.000 giovani brasiliani per lottare per la libertà dell'Italia. Quindi il Brasile ha avuto un ruolo fondamentale per la riconquista della democrazia in Italia e la liberazione di questo Paese così legato al Brasile. Essere qui per rendere omaggio ai brasiliani che hanno lottato per la libertà dell'Italia è per me un piacere e un onore". (ANSA).