In Toscana 182 nuovi casi Covid e nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Sono 182 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.599.528. Eseguiti 246 tamponi molecolari e 1.706 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,3% è risultato positivo, tasso in diminuzione rispetto a ieri quando era dell'11%. Non si registrano nuovi decessi.

In diminuzione i ricoverati, sono 183, due in meno rispetto al giorno precedente e di questi cinque, uno in meno, si trovano in terapia intensiva. I guariti crescono ugualmente dello 0,01 per cento (217 persone) e raggiungono quota 1.580.392 (98,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 7.450 positivi, -0,5% rispetto a ieri. Riguardo all'andamento per provincia Firenze registra 35 casi in più rispetto a ieri, Prato 11, Pistoia 15, Massa Carrara 3, Lucca 19, Pisa 18, Livorno 19, Arezzo 27, Siena 21, Grosseto 14. (ANSA).