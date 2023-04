Nave Emergency a Carrara, migranti distribuiti in Toscana'

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 19 APR - Sarano accolti in centri di accoglienza della Toscana i 55 migranti arrivati oggi con la nave di Emergency a Marina di Carrara (Massa Carrara). Lo ha spiegato ai giornalisti il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea.

Dopo essere stato trasferiti al centro fieristico CarraraFiere, per le visite sanitarie e per le attività della questura per il fotosegnalamento, "ci sarà il successivo trasporto degli ospiti nei centri di accoglienza che saranno tutti nella regione Toscana" ha detto Aprea specificando che tre dei migranti rimarranno nella provincia di Massa Carrara e gli altri saranno distribuiti in tutte le province toscane. In particolare poi i tre minori non accompagni saranno accolti in una struttura in provincia di Livorno.

Rispondendo a una domanda di un giornalista su possibili ripercussioni per l'operativa del pronto dall'arrivo delle navi delle ong il prefetto ha risposto: "Riduciamo al massimo i tempi di occupazione della banchina, l'impatto non esiste di fatto, non vedo particolari situazioni di criticità", anche "perchè il piano sbarchi è adeguato alla logistica dei porti". (ANSA).