Bici elettriche 'truccate', controlli e sequestri a Prato

(ANSA) - PRATO, 19 APR - Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Prato e del 6/o battaglione Toscana hanno effettuato vari controlli su strada ponendo particolare attenzione alla circolazione di biciclette elettriche che non rispettano quanto previsto dalla legge. La situazione, spiega l'Arma in una nota, "è allarmante, sono state sequestrate biciclette elettriche che dovrebbero viaggiare a una velocità massima di 25 km/h" ma "che in realtà raggiungono velocità ben superiori, in un caso addirittura è stata accertata la velocità di 99 km/h".

E' stata individuata e sanzionata anche una sorta di 'officina', in realtà poco più di un box auto, che, spiegano sempre i militari, "provvedeva a effettuare le modifiche dei mezzi, sostituendo le batterie e togliendo i fermi che ne determinano la velocità. Le persone coinvolte, anche i responsabili dell'officina, sono tutte di nazionalità cinese e pakistana, ad ognuno è stata contestata una sanzione amministrativa di 6.049 euro oltre naturalmente al sequestro del mezzo". I controlli, si spiega ancora, proseguiranno a Prato: nel mirino anche "i mezzi e bike utilizzati da sportivi, quali ciclisti amatori che non di rado effettuano modifiche ai limitatori di velocità, rischiando anch'essi la stessa sanzione e il sequestro del mezzo". (ANSA).