Uccise agente immobiliare, imprenditore condannato a 12 anni

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Dodici anni di reclusione per omicidio volontario. È la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato dal gup del tribunale di Firenze Sara Farini all'imprenditore edile di origine albanese Ilir Leba, 49 anni, accusato di aver accoltellato e ucciso l'agente immobiliare Tommaso Dini in piazza Piave, a Scandicci, in provincia di Firenze, il 27 marzo 2022. Leba dovrà inoltre versare una provvisionale di circa 260mila euro ai familiari dell'imprenditore.

Vecchie ruggini per la vendita di una casa finita male, secondo l'accusa, sarebbe alla base dell'inimicizia tra i due sfociata in tragedia. (ANSA).