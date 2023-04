Jsw, sindacati Piombino convocati al ministero il 27 aprile

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm hanno ricevuto la convocazione al ministero del Made in Italy per le vertenza Jsw Steel Italy di Piombino (Livorno): l'incontro sarà il 27 aprile alle ore 15. Lo fanno sapere, con una nota, le segreterie provinciali Fim Fiom Uilm.

"Un incontro atteso, richiesto - commentano i sindacati - per il quale le rsu e le organizzazioni sindacali hanno lavorato incessantemente. Finalmente il lavoro prodotto con le forze politiche e con le istituzioni ha prodotto una occasione di condivisione, ci auguriamo di trasparenza, e che contribuisca a portare chiarezza sulle reali intenzioni della multinazionale e del Governo". Per i sindacati le priorità dal tavolo ministeriale sono "l'idea del Governo sulla prospettiva dello stabilimento nel quadro della siderurgia nazionale", I vincoli che intende porre il ministero "all'accordo di programma a garanzia degli impegni di Jsw di tornare a produrre acciaio con piani industriali credibili e investimenti esigibili" e la "garanzia della tenuta sociale dei lavoratori nella loro progressiva ricollocazione al lavoro". Le segreteria provinciali fanno infine sapere che, alla luce della convocazione, la manifestazione annunciata per il giorno 20 è di fatto sospesa.

