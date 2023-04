Incidente tra tir e auto in A1 nell'Aretino, 2 feriti e code

(ANSA) - AREZZO, 12 APR - Un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura si è verificato in A1, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione Firenze, all'altezza del km 367, alle 18:20 circa. Due persone sono rimaste ferite, una in codice giallo e una in codice rosso, attivato l'elisoccorso Pegaso. Nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano dieci km di coda in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per le lunghe percorrenze Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana, percorrere il raccordo Siena - Bettolle Ss 326 in direzione Siena e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta. (ANSA).