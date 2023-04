Alberto di Monaco acquista ritratti di Grace Kelly di Campeggi

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Il principe Alberto di Monaco, stasera in Palazzo Vecchio a Firenze, ha visitato una esposizione allestita in Sala di Giove di sei ritratti della madre Grace Kelly eseguiti negli anni '50 dall'artista Silvano 'Nano' Campeggi (1923-2018). Sono opere che lo stesso esponente della famiglia Grimaldi ha acquisito dagli eredi. Cinque, come spiegato, sono state comprate, mentre una gli è stata donata dalla famiglia di Campeggi.

Erano presenti la vedova Elena Renzoni e il figlio Giovanni.

Alberto di Monaco, accompagnato dalla moglie Charlene, si è intrattenuto con i familiari di Campeggi esprimendo le sue impressioni sulla figura della madre, una giovane Grace Kelly, nei ritratti che Silvano Campeggi le dedicò anche in occasione dei film 'Caccia al ladro' e 'Il Cigno'. E' la prima volta che il principe vede di persona questi disegni.

Notevole lo stato di conservazione dei colori e della carta dopo tanti decenni. Silvano Campeggi divenne celebre come disegnatore di locandine e manifesti commissionatigli dalle maggiori major cinematografiche per celebri pellicole di Hollywood e nella sua carriera fu vicino a attrici, registi e celebrità. Alberto di Monaco negli stessi momenti ha donato alla vedova di Campeggi una pregiata sciarpa di seta. L'operazione di cessione dei ritratti di Grace Kelly, che è stata avviata e perfezionata nei mesi scorsi, porterà i disegni nella collezione privata Grimaldi. La presentazione dei ritratti c'è stata prima della cena di gala di stasera nel Salone de' Cinquecento, cui partecipano i principi, e che è organizzata dal consolato del Principato di Monaco a Firenze per celebrare il 160/o anniversario dell'istituzione della sede diplomatica nella città. Parte dei proventi dell'evento conviviale sarà devoluta alla Fondation Prince Albert II de Monaco. Il sindaco Dario Nardella e il console onorario Alessandro Giusti hanno accolto Alberto di Monaco e la principessa Charlene sull'arengario, quindi lo hanno accompagnato in una visita di Palazzo Vecchio fino a raggiungere anche l'allestimento coi ritratti di Grace Kelly. (ANSA).